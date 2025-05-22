Ankara’da yol verme tartışması: Bagajından aldığı beyzbol sopası ile saldırmaya çalıştı!

Olay, Ankara'da meydana geldi. H.Y.S., yönetimindeki otomobille seyir halindeyken yol verme nedeniyle bir başka sürücü ile tartıştı. İddiaya göre birbirlerine el ve kol işaretleri yapan iki sürücü aracını durdurdu. Otomobilden inen H.Y.S., bagajdan aldığı beyzbol sopası ile tartıştığı kişinin aracına yöneldi. Bir süre tartıştığı sürücüye bağıran trafik magandası daha sonra otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar tartıştığı sürücünün aracında bulunan kamera tarafından kayıt altına alındı.