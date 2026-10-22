Haberler Yaşam Haberleri Ankara’daki özel okulda skandal! 4 yıllık sınıf öğretmeni fuhuş çetesinden çıktı: Lüks yaşam ve akılalmaz detaylar şok etti!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 12:03 Son Güncelleme: 22.10.2026 12:30

Ankara’daki özel okulda skandal! 4 yıllık sınıf öğretmeni fuhuş çetesinden çıktı: Lüks yaşam ve akılalmaz detaylar şok etti!

Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonları çerçevesinde gözaltına alınlardan birinin 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Korkunç gerçeğin ortaya çıkmasından sonra okul yönetiminin yaptıkları ise şaşkınlık yarattı. Lüks yaşamı ile dikkat çeken S.D. hakkında ortaya çıkanlar ise akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Ankara’daki özel okulda skandal! 4 yıllık sınıf öğretmeni fuhuş çetesinden çıktı: Lüks yaşam ve akılalmaz detaylar şok etti!
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Ankara'da, 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'fuhuş' suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlarda popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı ve birçok ünlü isim ile iş dünyasından kişiler gözaltına alınmıştı.

4 YILLIK ÖĞRETMEN FUHUŞ ÇETESİNDEN ÇIKTI

Düzenlenen operasyonlarda özel bir okulda 4 senedir sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. 'Uyuşturucu ve fuhuş' suçları kapsamında tutuklanan S.D.'nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Öte yandan, S.D.'nin, sürdüğü lüks yaşamıyla dikkat çektiği belirtildi.

OKUL YÖNETİMİNİN OLAYIN DUYULMAMASI İÇİN BASKI YAPTI

Özel okul yetkililerinin ise, S.D.'nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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