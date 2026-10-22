Ankara’daki özel okulda skandal! 4 yıllık sınıf öğretmeni fuhuş çetesinden çıktı: Lüks yaşam ve akılalmaz detaylar şok etti!

4 YILLIK ÖĞRETMEN FUHUŞ ÇETESİNDEN ÇIKTI

Düzenlenen operasyonlarda özel bir okulda 4 senedir sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. 'Uyuşturucu ve fuhuş' suçları kapsamında tutuklanan S.D.'nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Öte yandan, S.D.'nin, sürdüğü lüks yaşamıyla dikkat çektiği belirtildi.



OKUL YÖNETİMİNİN OLAYIN DUYULMAMASI İÇİN BASKI YAPTI



Özel okul yetkililerinin ise, S.D.'nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

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