Ankara’daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 9 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı: İşte isim isim liste…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü. Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 16 Ağustos 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, daha önce tespit edilen 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik işlem yapıldı.
11 ŞÜPHELİ VE 7 İŞLETME SORUMLUSUNA GÖZALTI
Operasyon kapsamında 11 şüpheli ile söz konusu işletmelerde sorumlu olduğu belirlenen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheli ile 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin ise çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
PETLAS'IN ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında PETLAS'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Özcan'ın ikametinde yapılan aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme başlatılırken, Özcan da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
ATK RAPORU DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmanın son aşamasında ise Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan toksikolojik incelemelerin sonuçları dosyaya girdi.
ATK raporuna göre, incelemeye tabi tutulan 11 kişiden 9'una ait kan, idrar veya saç örneklerinin en az birinde uyuşturucu/uyarıcı madde ya da bunların metabolitleri tespit edildi.
Raporda yer alan bulgular şöyle:
* Abdülkadir Özcan'ın kan ve idrarında esrar etkin maddesi THC'nin metaboliti THC-COOH tespit edildi.
* Boran Aydoğmuş'un idrarında kokain metabolitleri bulundu.
* Dilan Çakan'ın saçında kokain ve metaboliti tespit edildi.
* Eda Demirel'in saçında kokain ve metaboliti tespit edildi.
* Engin Çakan'ın idrarında kokain metabolitleri bulundu.
* Fahrettin Aktaş'ın saçında kokain ve metaboliti tespit edildi.
* Mehmet Emin Akkuş'un kan ve idrarında kokain ile kokain metabolitleri bulundu.
* Serhat Güneş'in kan ve idrarında kokain ile kokain metabolitleri tespit edildi.
* Sinem Kıyançiçek'in saçında kokain ve metaboliti bulundu.
8 KİŞİDE KOKAİN, 1 KİŞİDE ESRAR METABOLİTİ TESPİT EDİLDİ
ATK raporundaki sonuçlara göre, toplam 8 kişinin örneklerinde kokain veya kokain metabolitlerine, 1 kişinin örneklerinde ise esrar etkin maddesi THC'nin metabolitine rastlandı. Soruşturma kapsamında elde edilen ATK raporunun, dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirileceği belirtildi.