Ankara’daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 9 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı: İşte isim isim liste…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü. Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 16 Ağustos 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, daha önce tespit edilen 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik işlem yapıldı.