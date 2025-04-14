Ankara’nın göbeği çöpe teslim! CHP belediyesi işçilerin ikramiyesini vermedi

Başkentte yaşanan bu görüntüler, CHP'li yerel yönetimlerin ne denli beceriksiz ve plansız hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çöplerin toplanamadığı bir ilçede, diğer hizmetlerin durumu da sorgulanır hale geldi. Vatandaşlar artık gerçek belediyecilik talep ediyor...