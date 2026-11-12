Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 11 Kasım 2026 tarihli verilere göre başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 35,93 olarak kaydedildi. Barajlarda bulunan toplam su miktarı 522 milyon 703 bin metreküp olarak açıklanırken aktif kullanılabilir su miktarı ise 370 milyon 996 bin metreküp oldu.