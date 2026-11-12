Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı

Ankara'nın barajlarında geçen yıla göre dikkat çeken değişim yaşandı! ASKİ'nin 11 Kasım 2026 tarihli verilerine göre başkentin barajlarında biriken su miktarı 522 milyon 703 bin metreküpe ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 221 milyon 925 bin metreküp olarak kaydedilmişti. Barajlardaki su rezervinde yaşanan artış dikkat çekerken gözler güncel doluluk oranlarına çevrildi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 11 Kasım 2026 tarihli verilere göre başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 35,93 olarak kaydedildi. Barajlarda bulunan toplam su miktarı 522 milyon 703 bin metreküp olarak açıklanırken aktif kullanılabilir su miktarı ise 370 milyon 996 bin metreküp oldu.
ASKİ'nin barajlar bazında yayımladığı son tabloda bazı kaynaklardaki doluluk oranları öne çıkıyor. Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla listenin en yüksek seviyesinde yer alırken Kargalı Barajı yüzde 9,78 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kaydedildi.
Ankara'daki barajların doluluk oranları şöyle:
ASKİ'nin 11 Kasım 2026 tarihli verilerine göre barajlara bir günde gelen su miktarı 364 bin 229 metreküp olarak açıklandı. Aynı gün Ankara'ya verilen toplam su miktarı ise 1 milyon 457 bin 276 metreküp oldu.