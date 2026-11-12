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Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:07 Son Güncelleme: 12.11.2026 18:08

Ankara'nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı

Ankara'nın su rezervinde yaşanan değişim dikkat çekti! Başkentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları yakından takip edilirken yağışlar ve tüketim miktarı su seviyelerinin seyrini belirliyor. ASKİ'nin açıkladığı son veriler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla barajlardaki tabloda önemli bir farklılık yaşandığını ortaya koydu. Peki, Ankara'da hangi barajda ne kadar su var?

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Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı
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Ankara'nın barajlarında geçen yıla göre dikkat çeken değişim yaşandı! ASKİ'nin 11 Kasım 2026 tarihli verilerine göre başkentin barajlarında biriken su miktarı 522 milyon 703 bin metreküpe ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 221 milyon 925 bin metreküp olarak kaydedilmişti. Barajlardaki su rezervinde yaşanan artış dikkat çekerken gözler güncel doluluk oranlarına çevrildi.

Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 11 Kasım 2026 tarihli verilere göre başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 35,93 olarak kaydedildi. Barajlarda bulunan toplam su miktarı 522 milyon 703 bin metreküp olarak açıklanırken aktif kullanılabilir su miktarı ise 370 milyon 996 bin metreküp oldu.

Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı

Geçen yılın aynı döneminde barajların toplam doluluk oranının yüzde 15,26 seviyesinde olması, iki dönem arasındaki farkı ortaya koydu. Aktif kullanılabilir su oranı da geçen yılki yüzde 2,67 seviyesinden yüzde 28,47'ye yükseldi.

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Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı

ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM NASIL?

ASKİ'nin barajlar bazında yayımladığı son tabloda bazı kaynaklardaki doluluk oranları öne çıkıyor. Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla listenin en yüksek seviyesinde yer alırken Kargalı Barajı yüzde 9,78 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kaydedildi.

Ankara'daki barajların doluluk oranları şöyle:

Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 57,65
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 50,62
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 49,46
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 40,05
Akyar Barajı: Yüzde 35,41
Çamlıdere Barajı: Yüzde 32,33
Peçenek Barajı: Yüzde 25,97
Türkşerefli Barajı: Yüzde 11,66
Kargalı Barajı: Yüzde 9,78
Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı

ANKARA BARAJLARINA NE KADAR SU GELDİ?

ASKİ'nin 11 Kasım 2026 tarihli verilerine göre barajlara bir günde gelen su miktarı 364 bin 229 metreküp olarak açıklandı. Aynı gün Ankara'ya verilen toplam su miktarı ise 1 milyon 457 bin 276 metreküp oldu.

Ankara’nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı

Başkentte baraj doluluk oranları, yağış miktarı ve su tüketimiyle birlikte değişmeye devam ediyor. Güncel doluluk oranları ASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

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Ankara'nın su rezervinde dikkat çeken tablo! Barajlarda son durum şaşırttı
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