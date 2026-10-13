Anne babasının çalıştığı hastanede doktor oldu

Kahramanmaraş
'ta sağlık memuru babası ve hemşire annesinin görev yaptığı hastanede büyüyen 25 yaşındaki Sefa Sarıbıyık, yıllar sonra aynı hastanede pratisyen hekim olarak göreve başladı. Çocukluk yıllarını anne ve babasının yanında, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde geçiren Sarıbıyık, ailesiyle aynı kurumda sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Sarıbıyık, "Annemin ve babamın da burada olması beni ayrıca motive ediyor. Yemeklerimizi birlikte yiyoruz, molaya beraber çıkıyoruz. Akşamları da zaten beraberiz. Böyle bir durum benim için gurur verici. Onların da bu durumdan dolayı mutlu olduklarını düşünüyorum" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör