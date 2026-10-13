Haberler Yaşam Haberleri Anne babasının çalıştığı hastanede doktor oldu
Giriş Tarihi: 13.10.2026

Anne babasının çalıştığı hastanede doktor oldu

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Anne babasının çalıştığı hastanede doktor oldu
  • ABONE OL
Kahramanmaraş'ta sağlık memuru babası ve hemşire annesinin görev yaptığı hastanede büyüyen 25 yaşındaki Sefa Sarıbıyık, yıllar sonra aynı hastanede pratisyen hekim olarak göreve başladı. Çocukluk yıllarını anne ve babasının yanında, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde geçiren Sarıbıyık, ailesiyle aynı kurumda sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Sarıbıyık, "Annemin ve babamın da burada olması beni ayrıca motive ediyor. Yemeklerimizi birlikte yiyoruz, molaya beraber çıkıyoruz. Akşamları da zaten beraberiz. Böyle bir durum benim için gurur verici. Onların da bu durumdan dolayı mutlu olduklarını düşünüyorum" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KAHRAMANMARAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne babasının çalıştığı hastanede doktor oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA