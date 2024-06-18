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Giriş Tarihi: 18.6.2024 09:12

Anne ile oğlunun feci sonu: İkisi de yangında can verdi!

Adana'da 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken baba da ağır yaralandı.

DHA
Anne ile oğlunun feci sonu: İkisi de yangında can verdi!

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında ağır yaralanan C.B. itfaiye ekiplerince kurtarılırdı. İtfaiye ekipleri evde yaptığı kontrollerde anne Meryem El Makrum ile oğlu 1 yaşındaki Memet Emin Barış'ın cansız bedenine ulaştı.


Ağır yaralanan baba C.B. Adana Şehir Hastanesinde kaldırıldı. Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin Barış'ın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anne ile oğlunun feci sonu: İkisi de yangında can verdi!
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