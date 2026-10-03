Anne katiline müebbet hapis cezası

Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde 80 yaşındaki yatalak annesini evde yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.G. (62) ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumu
'ndan alınan rapora göre sanığın, yatalak ve kendisini savunamayacak durumda olan annesi N.G'yi, evde yaşanan tartışma sonrasında yastıkla boğarak öldürdüğünü belirtti. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ş.G, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu durum sebebiyle tedavi gördüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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Mete Efendioğlu - Editör