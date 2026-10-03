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Giriş Tarihi: 3.10.2026

Anne katiline müebbet hapis cezası

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Anne katiline müebbet hapis cezası
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki yatalak annesini evde yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.G. (62) ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre sanığın, yatalak ve kendisini savunamayacak durumda olan annesi N.G'yi, evde yaşanan tartışma sonrasında yastıkla boğarak öldürdüğünü belirtti. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ş.G, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu durum sebebiyle tedavi gördüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADANA #ADLİ TIP KURUMU #SEYHAN
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Anne katiline müebbet hapis cezası
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