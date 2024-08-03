Anne ve bebeği birlikte hayata tutundu

Antalya Muratpaşa'da yaşayan Dilek Merve Taş (34) ve eşi Haydar Taş (37) 7. çocuklarının dünyaya gelmesini bekliyordu. Riskli bir gebelik yaşayan anne Dilek Merve'nin 37 haftalık hamileyken rahminin yırtıldığı tespit edildi. Anne ve bebeğinin hayatta kalabilmesi için hemen ameliyat kararı alındı. Doktorlar bebeğin ölebileceğini önceliğinin anneyi kurtarmak olduğunu söyledi. 9 Temmuz günü sezaryene alınan anne 2 kilo 750 gram ağırlığındaki kızını dünyaya getirdi. Annenin rahmi alındı ancak durumu iyi şekilde ameliyattan çıkmayı başardı.Ameliyat anne için iyi geçti ancak bebeğin doğumdan hemen sonra kalbi durdu. Doktorlar zamanla yarışıp, birkaç dakika içinde bebeği yeniden hayata döndürdüler. Bebeğin kalpten çıkan ana damarda darlık olduğu belirlenmesi üzerine vakit kaybedilmeden doğumdan bir gün sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi doktorları Op. Dr. Murat Şimşek ve Op. Dr. Hüseyin Dursin ile ekibi yapılan tetkiklerin ardından küçük bebeği ameliyata aldı. Yapılan operasyonda bebeğin ana damarındaki darlık genişletildi. En büyük çocuğunun 12 yaşında olduğunu belirten genç anne, çocuğunun cenazesini kucağına vereceklerini beklerken şimdi kendisini tutabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Anne Taş, çocuğunun ismini Hifa Hatun koyduğunu söyledi. Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Hüseyin Dursin, "Acil şekilde hastanemize geldi. Hemen ameliyat hazırlıkları yapıldı. Kalpten çıkan ana damardaki darlık genişletildi. Şuan durumu iyi" dedi.