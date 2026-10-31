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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Anne ve çocuğu ölümden döndü

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Anne ve çocuğu ölümden döndü
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Sultanbeyli'de inşaat alanının önünde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, yağış nedeniyle yolda biriken çamura battı. Çocuğunu kurtarmak isteyen annesi de çamurda mahsur kaldı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Habib Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada yağış nedeniyle yolda biriken çamura giren çocuk, bulunduğu yerden çıkamadı. Çocuğunun yardımına giden annesi de çamurda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan anne ve çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı.
#SULTANBEYLİ
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Anne ve çocuğu ölümden döndü
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