Anne ve kızını ihmal öldürdü

Osmaniye'de sulama kanalında elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Özlem Üstün ile onu kurtarmak isteyen annesi Cennet Üstün'ün (37) yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturma sürüyor. Yapılan soruşturmada olayın doğalgaz altyapısı için gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında sulama kanalından demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar görmesi ve kabloların açığa çıkması sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan 9 doğalgaz firmasının çalışanlarının sorgusu sürerken, eşini ve kızını kaybeden 2 çocuk babası Fikri Üstün ile yakınları, "Acımız çok büyük. Sorumlular cezasız kalmasın. En ağır ceza verilmesini istiyoruz. Bu bir cinayet" diyerek tepkilerini dile getirdiler.Anne ve kızını hayattan koparan olay 23 Nisan'da Toprakkale ilçesinde meydana geldi. Evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Üstün elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi. Anne ve kız yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda olayda kusurları bulunduğu belirlenen doğalgaz firmasının 9 görevlisi gözaltına alındı. Sorgularının tamamlanmasının ardından 9 kişi adliyeye sevk edilecek.