Anne yemekleri ders olacak

Kimi annesinden, kimi anneannesinden öğrendi. Ölçüsü bir avuç, bir tutam ya da göz kararıydı. Tarifler çoğu zaman defterlere değil, hafızalara yazıldı. Anadolu'nun kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak mirası şimdi liselerde yaşatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi ile geleneksel yemek tariflerini bilimsel yöntemlerle kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında oluşturulacak "Anne Reçeteleri" envanteriyle yöresel lezzetlerin, pişirme yöntemlerinin ve ustalık bilgilerinin unutulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

7 BÖLGEDE 7 MUTFAK

Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde kurulması planlanan 7 gastronomi lisesinin her biri farklı bir mutfak kültüründe uzmanlaşacak. Hazırlık sınıfıyla 5 yıl eğitim verecek okulların ilki Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Tarihî taş binada 123 öğrenci eğitim alıyor.

BAKAN TEKİN'İN MUTFAK MERAKI

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin geçmişi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in üniversite yıllarına kadar uzanıyor. Tekin, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyken Fransız peynir üreticilerinin geleneksel yöntemlerini korumak için gösterdiği tepkiyi anlatan bir haberden etkilendi. Anadolu'daki geleneksel peynir tariflerini derlemeye, köylüler ve üreticilerle görüşerek üretim yöntemlerini kayıt altına almaya başladı ve gastronomi liseleri projesinin kuruluşuna ilham oldu.

HANGİ ŞEHİRDE NE ÖĞRETİLECEK?

İSTANBUL: Osmanlı saray mutfağı, helvacılık, şerbetler ve geleneksel tatlılar.

ERZURUM: Et ve süt ürünleri, geleneksel üretim ve saklama teknikleri.

KONYA: Selçuklu mutfağı, ekmekçilik, fırıncılık ve hamur işleri.

TRABZON: Fındık, bal ve çayla pastacılık ve çikolata sanatları.

HATAY: Türk Akdeniz mutfağı ve yöresel lezzetler.

İZMİR: Zeytinyağlı yemekler, Ege otları ve doğal ürünler.

GAZİANTEP: Baklava, geleneksel tatlılar ve yöresel mutfak zanaatları.