Anneanne ve dede öldü torunları ağır yaralı

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KONYA'da Beyşehir kara yolu Altınapa Barajı yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa Kemer idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobil, demir yığını haline dönüştü. Kazada, araçtaki Mustafa Kemer (70) ile eşi Senem Kemer hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan torunları Kerem Öz ise Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.