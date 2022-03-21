‘Anneciğim ne olur ölme’

Bir kadın daha, koca kurbanı... AdanaSarıçam'da yaşayan Fadime Koca (45), şiddet gördüğü eşi Fahri Koca'yı (48) terk ederek, boşanma davası açtı. Üç çocuğuyla birlikte kiraladıkları evde yaşayan Fadime Koca, ölüm tehditlerinde bulunan eşi izini bulunca, 6 ay önce evini değiştirdi. Ancak Fahri Koca, yeni taşındıkları, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evi de buldu. Dün de pompalı tüfeğini alarak, motosikletiyle mahalleye gitti. Saat 15.00 sıralarında da, kızıyla bakkaldan dönen Fadime Koca'nın yolunu kesti. Eşini görünce kaçmaya çalışan Fadime Koca, kurşunlardan kurtulamadı. Saldırgan motosikletle kaçarken, çok kan kaybeden talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesi gözlerinin önünde öldürülen Nilüfer Koca, "Anneciğim ne olursun ölme" diyerek ağıt yaktı. Polis, zanlı kocayı arıyor.