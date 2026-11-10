Anneden oğluna ikinci hayat

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Sabahattin Mekikci, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görürken annesinin bağışladığı böbrekle hayata yeniden tutundu. Bakacakkadı beldesi Merkez Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki Sabahattin Mekikci'nin askerlik muayenesi sırasında yüzündeki solgunluğu fark eden doktor, tahlil yaptırmasını istedi. Tetkiklerin ardından Mekikci'ye 2020'de akut böbrek yetmezliği tanısı konuldu. İlaç tedavisi alan Mekikci, iyileşme göstermesi üzerine ilaç tedavisini kesti. 4,5 yıl sonra bulantı ve kusma şikayetiyle yeniden hastaneye başvuran Mekikci'de kronik böbrek yetmezliği teşhis edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Mekikci, yaklaşık 1,5 yıl diyalize girdi. Oğlunun çok zorlandığını gören anne 66 yaşındaki Satiye Mekikci, böbreğini bağışlama kararı aldı. Anne ve oğlu arasında doku uyumunun bulunduğu belirlendi. Mekikci, İstanbul'da özel bir hastanede, annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

'BÜYÜK MUTLULUK'

Sabahattin Mekikci, "Evde annemle otururken bana böbreğini vermek istediğini söyledi. Çok duygulandım. Annem beni dünyaya getirerek ilk hayatı vermişti, ikinci hayatı da böbreğini bağışlayarak verdi" dedi. Satiye Mekikci de "Oğlumun sağlığına kavuştuğunu olduğunu görmek büyük mutluluk" dedi.