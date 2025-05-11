ANNELER GÜNÜ BUGÜN MÜ? 2025 Anneler günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte özel güne dair merak edilenler

Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu özel günde, annelerin fedakarlıkları ve sevgileri kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanacak. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman? Anneler günü nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar...
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.
Bu yıl Anneler Günü 11 Mayıs 2025 Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler Günü için hazırlanmış bir kutlama pastası. Üzerinde İngilizce olarak "Anneler günü kutlu olsun!" yazmaktadır.
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.