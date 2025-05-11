ANNELER GÜNÜ BUGÜN MÜ? 2025 Anneler günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte özel güne dair merak edilenler

Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu özel günde, annelerin fedakarlıkları ve sevgileri kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanacak. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman? Anneler günü nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar...