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Giriş Tarihi: 11.5.2025 20:20 Son Güncelleme: 11.5.2025 20:45

Anneler Günü'nde kahreden kaza! Kadın öldü, kocası ve çocuğu ağır yaralı

Kırıkkale’de Anneler Günü'nde yaşanan trafik kazasında 26 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, kocası ve çocuğu ağır yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Anneler Günü’nde kahreden kaza! Kadın öldü, kocası ve çocuğu ağır yaralı

Kaza, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Duygu Balkan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Duygu Balkan ile eşi Ü.B. (30) ve 4 yaşındaki çocukları E.N.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Duygu Balkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan baba ile çocuğun tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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Anneler Günü'nde kahreden kaza! Kadın öldü, kocası ve çocuğu ağır yaralı
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