Annelerimizin taş gibi yoğurt sırrı! Mayalarken bu detayı unutmayın

Ev yoğurdunun üzerindeki suyu sürekli dökmek zorunda kalıyorsanız mayalama aşamasında önemli bir ayrıntıyı atlıyor olabilirsiniz. Yoğurdun kıvamını belirleyen bu işlem, sanıldığından çok daha önemli. Sütü mayalamadan önce yapacağınız küçük bir değişiklik, daha yoğun kıvamlı bir sonuç almanıza yardımcı olabilir.
Ev yoğurdunun sulanmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Sütün yeterince ısıtılmaması, mayalama sıcaklığının doğru ayarlanmaması, fazla maya kullanılması ve yoğurdun mayalanma sırasında hareket ettirilmesi kıvamı olumsuz etkileyebiliyor.
Yoğurdun üzerinde biriken sarımsı su ise peynir altı suyu olarak biliniyor. Bu durum tek başına yoğurdun bozulduğu anlamına gelmiyor. Ancak fazla su ayrılması, yoğurdun daha gevşek ve sulu bir kıvam almasına neden olabiliyor.
Kıvamlı ev yoğurdu hazırlamanın önemli püf noktalarından biri, sütü yalnızca kaynama noktasına getirmekle yetinmemek. Sütün kaynadıktan sonra bir süre daha kontrollü şekilde ısıtılması, içerisindeki suyun bir bölümünün buharlaşmasını sağlıyor.
Sütün yaklaşık 85-90 dereceye kadar ısıtılması ve bu sıcaklıkta 10-20 dakika tutulması, yoğurdun daha yoğun bir yapıya kavuşmasına yardımcı olabilir. Bu işlem sırasında sütün dibinin tutmaması için ara sıra karıştırılması gerekiyor.
Kıvamlı ve lezzetli ev yoğurdu hazırlamak için şu adımlara dikkat edilebilir:
Sütü hazırlayın: Sütü uygun bir tencereye alın ve kontrollü şekilde ısıtın. Daha yoğun kıvam elde etmek için kaynama sonrasında bir süre daha ısıtmaya devam edin.
Ilıklaşmasını bekleyin: Sütü mayalama sıcaklığına kadar soğutun. İdeal sıcaklık genellikle 42-45 derece aralığındadır.
Mayayı ölçülü kullanın: Bir litre süt için yaklaşık bir yemek kaşığı yoğurt mayası yeterli olabilir. Kullanılan mayanın miktarı ve gücü kıvamı etkileyebilir.
Mayayı karıştırın: Bir miktar ılık sütü mayayla ayrı bir kapta karıştırarak pürüzsüz hale getirin. Ardından bu karışımı süte ekleyin.
Kabı hareket ettirmeyin: Mayalanma süresince tencerenin veya kabın sarsılmamasına dikkat edin.
Buzdolabında dinlendirin: Yoğurt mayalandıktan sonra oda sıcaklığında uzun süre bekletmeden buzdolabına alın. Servis etmeden önce birkaç saat soğumasını ve kıvamını bulmasını bekleyin.
Ev yoğurdunun daha yoğun olması için yalnızca sütü doğru sıcaklığa getirmek yeterli değil. Mayalama sırasında yapılan bazı hatalar da yoğurdun sulanmasına yol açabiliyor.
Özellikle süte gereğinden fazla maya eklemek, yoğurdun yapısını ve tadını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun yanı sıra mayalanma sırasında kabın sürekli kontrol edilmesi, hareket ettirilmesi veya kapağının sık sık açılması da sıcaklığın değişmesine neden olabiliyor.
Yoğurt mayalandıktan sonra kabın hemen karıştırılmaması da önemli. Yoğurdun buzdolabında dinlenerek kıvamını bulması gerekiyor.
Küçük bir hatırlatma: Yoğurdun üzerinde az miktarda su birikmesi doğal olabilir. Bu suyu dökmek yerine yoğurda karıştırabilir veya farklı tariflerde değerlendirebilirsiniz. Önemli olan, yoğurdun genel kıvamını ve saklama koşullarını korumaktır.