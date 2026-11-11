Haberler Yaşam Haberleri Annelerimizin taş gibi yoğurt sırrı! Mayalarken bu detayı unutmayın
Giriş Tarihi: 11.11.2026 00:31 Son Güncelleme: 11.11.2026 17:45

Annelerimizin taş gibi yoğurt sırrı! Mayalarken bu detayı unutmayın

Evde yoğurt yapanların en çok şikâyet ettiği konuların başında sulanma problemi geliyor. İlk gün kıvamlı görünen yoğurt, buzdolabında bekledikçe suyunu bırakabiliyor. Ancak mayalama öncesinde uygulanan basit bir yöntem, bu sorunun önüne geçmeye yardımcı oluyor. İşte ev yoğurdu hazırlarken dikkat edilmesi gereken o önemli ayrıntı...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü
  • ABONE OL

Ev yoğurdunun üzerindeki suyu sürekli dökmek zorunda kalıyorsanız mayalama aşamasında önemli bir ayrıntıyı atlıyor olabilirsiniz. Yoğurdun kıvamını belirleyen bu işlem, sanıldığından çok daha önemli. Sütü mayalamadan önce yapacağınız küçük bir değişiklik, daha yoğun kıvamlı bir sonuç almanıza yardımcı olabilir.

Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

Ev yoğurdu neden sulanır?

Ev yoğurdunun sulanmasının birden fazla nedeni bulunuyor. Sütün yeterince ısıtılmaması, mayalama sıcaklığının doğru ayarlanmaması, fazla maya kullanılması ve yoğurdun mayalanma sırasında hareket ettirilmesi kıvamı olumsuz etkileyebiliyor.

Yoğurdun üzerinde biriken sarımsı su ise peynir altı suyu olarak biliniyor. Bu durum tek başına yoğurdun bozulduğu anlamına gelmiyor. Ancak fazla su ayrılması, yoğurdun daha gevşek ve sulu bir kıvam almasına neden olabiliyor.

Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

Yoğurdun sulanmasını önlemek için sütün kaynatılmasına dikkat!

Kıvamlı ev yoğurdu hazırlamanın önemli püf noktalarından biri, sütü yalnızca kaynama noktasına getirmekle yetinmemek. Sütün kaynadıktan sonra bir süre daha kontrollü şekilde ısıtılması, içerisindeki suyun bir bölümünün buharlaşmasını sağlıyor.

Sütün yaklaşık 85-90 dereceye kadar ısıtılması ve bu sıcaklıkta 10-20 dakika tutulması, yoğurdun daha yoğun bir yapıya kavuşmasına yardımcı olabilir. Bu işlem sırasında sütün dibinin tutmaması için ara sıra karıştırılması gerekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

Ev yoğurdu nasıl mayalanmalı?

Kıvamlı ve lezzetli ev yoğurdu hazırlamak için şu adımlara dikkat edilebilir:

  • Sütü hazırlayın: Sütü uygun bir tencereye alın ve kontrollü şekilde ısıtın. Daha yoğun kıvam elde etmek için kaynama sonrasında bir süre daha ısıtmaya devam edin.

  • Ilıklaşmasını bekleyin: Sütü mayalama sıcaklığına kadar soğutun. İdeal sıcaklık genellikle 42-45 derece aralığındadır.

Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

  • Mayayı ölçülü kullanın: Bir litre süt için yaklaşık bir yemek kaşığı yoğurt mayası yeterli olabilir. Kullanılan mayanın miktarı ve gücü kıvamı etkileyebilir.

  • Mayayı karıştırın: Bir miktar ılık sütü mayayla ayrı bir kapta karıştırarak pürüzsüz hale getirin. Ardından bu karışımı süte ekleyin.

Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

  • Kabı hareket ettirmeyin: Mayalanma süresince tencerenin veya kabın sarsılmamasına dikkat edin.

  • Buzdolabında dinlendirin: Yoğurt mayalandıktan sonra oda sıcaklığında uzun süre bekletmeden buzdolabına alın. Servis etmeden önce birkaç saat soğumasını ve kıvamını bulmasını bekleyin.

Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

Yoğurdun kıvamını korumak için bu hatalardan kaçının

Ev yoğurdunun daha yoğun olması için yalnızca sütü doğru sıcaklığa getirmek yeterli değil. Mayalama sırasında yapılan bazı hatalar da yoğurdun sulanmasına yol açabiliyor.

Özellikle süte gereğinden fazla maya eklemek, yoğurdun yapısını ve tadını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun yanı sıra mayalanma sırasında kabın sürekli kontrol edilmesi, hareket ettirilmesi veya kapağının sık sık açılması da sıcaklığın değişmesine neden olabiliyor.

Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

Yoğurt mayalandıktan sonra kabın hemen karıştırılmaması da önemli. Yoğurdun buzdolabında dinlenerek kıvamını bulması gerekiyor.

Ev yoğurdunun sulanmasını önlemeye yardımcı oluyor! İşte taş gibi ev yoğurdu yapmanın formülü

Küçük bir hatırlatma: Yoğurdun üzerinde az miktarda su birikmesi doğal olabilir. Bu suyu dökmek yerine yoğurda karıştırabilir veya farklı tariflerde değerlendirebilirsiniz. Önemli olan, yoğurdun genel kıvamını ve saklama koşullarını korumaktır.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Annelerimizin taş gibi yoğurt sırrı! Mayalarken bu detayı unutmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA