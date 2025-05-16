Annelikle güçlü aile vurgusu Hacettepe’den yükseldi! Hacettepe Üniversitesi’nden özel panel: “Anneyle güçlü aile”

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, anneliğin toplumsal ve evrensel etkisini gündeme taşıyan özel bir etkinliğe imza attı. Anneler Günü kapsamında düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile: Evrensel Bir Bağ Olarak Annelik" paneli, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

DUYGU DOLU ANLAR, AKADEMİK BAKIŞ AÇISIYLA BULUŞTU

Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın açılış konuşmasıyla başladı. Program, öğrencilerin sunduğu müzik dinletisiyle renklendi. Rektör Prof. Dr. Güran konuşmasında, "İnsan hayata başladıktan sonra annelerinin öğrettikleriyle hayata tutunur" diyerek, Eğitim Fakültesi'nin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasının anlamlı olduğunu vurguladı.

"ANNELİK, FEDAKARLIĞIN VE ŞEFKATİN DİLİDİR"

Panelin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ise anneliğin yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda duygusal ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. "Annelik; sabır, şefkat ve koşulsuz sevginin en güçlü ifadesidir" diyen Erçetin, öğretmenlik mesleği ile anneliğin birçok ortak yön taşıdığını belirtti.

"Biz Eğitim Fakültesi olarak sadece bilgiyi değil, değerleri ve insan olmanın anlamını da öğretmen adaylarımıza aktarıyoruz. Öğretmenlik de bir bakıma annelik gibidir" sözleri salondan büyük alkış aldı.

GAZZE'DEN UKRAYNA'YA: EVRENSEL BİR ACI

Konuşmasında dünyadaki çatışmalara da değinen Erçetin; "Bir annenin evladını kaybetmesinin acısı, dünyanın neresinde olursa olsun aynı yankıyı uyandırır. Bu acıyı anlamak, insan olmanın gereğidir" ifadeleriyle salondaki pek çok kişiyi duygulandırdı.

TORUNUNA DESTEK OLAN ANNE DE, ŞEHİT ANNESİ DE KÜRSÜDEYDİ

Panele Gazeteci Fadime Özkan, Serebral Palsili Çocuklar Derneği Genel Sekreteri Edibe Sinem Ersoy ve Piyade Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın annesi Sevim Usta konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, anneliğin farklı yüzlerini ve kendi yaşadıkları deneyimleri içtenlikle paylaştı. Sevim Usta'nın konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

ŞEHİT ANNELERİ SALONDAYDI

Etkinlikte, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan gelen şehit anneleri de yer aldı. Panel boyunca toplumun temel direği olarak görülen annelere duyulan saygı bir kez daha vurgulandı. Anneler, hayatları boyunca üstlendikleri yüklerin karşılığını sadece bir gün değil, her gün beklediklerini dile getirdi.

MEŞE PALAMUDU TOHUMU: UMUDUN SEMBOLÜ

Program sonunda katılımcılara, anneliğin sabrını ve büyüten gücünü simgeleyen "meşe palamudu tohumu" hediye edildi. "Her bir tohum, bir annenin fedakârlığı gibi büyüsün" mesajı eşliğinde dağıtılan bu anlamlı hediye, katılımcıların kalbinde derin bir iz bıraktı.