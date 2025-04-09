Annemizin hamile kaldığı mevsim kilomuzu belirliyor

Annenin hamile kaldığı mevsim bebeğin kilolu olup olmayacağını belirleyebilir. Independent'te yer alan habere göre yeni bir araştırma, anne karnına soğuk aylarda düşenlerin, sıcak mevsimlerde gebe kalınan bireylere kıyasla daha düşük vücut kitle endeksine ve iç organlarının etrafında daha az yağa sahip olduğunu ortaya koydu. Japonya'nın Tohoku Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, 683 sağlıklı erkek ve kadının verileri incelendi. Yaşları 3 ila 78 arasında değişen katılımcılardan soğuk mevsimde gebe kalınan kişilerin kahverengi adipoz doku aktivitesi daha yüksekti. Bu da yetişkinlikte daha yüksek enerji harcaması, daha fazla ısı üretimi, daha düşük visseral yağ birikimi ve daha düşük vücut kitle endeksiyle bağlantılıydı. Araştırmacılar, bu bağlantının altında yatan mekanizmaları bulmak için daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.