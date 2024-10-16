Annenin fedakârlığı hayatına mal oldu

Kadın cinayetlerine bir yenisi bu kez yurtdışında eklendi. Fransa'da yaşayan Seval Tuğba Keleş (40), inşaat operatörü olan 17 yıllık kocası Ahmet Keleş ile şiddet ve baskılar nedeniyle geçimsizlik yaşayınca 2021'de Türkiye'ye dönme kararı aldı. Çocukları 8 yaşındaki M. ve 14 yaşındaki A'yı yanına alarak yurda dönen genç kadın, İstanbul'a yerleşti. 19 yaşındaki K. ise babasıyla kaldı.Anne Seval Keleş'ten geriye, evlatlarıyla birlikte Fransa'ya dönerken uçakta çektirdiği bu mutluluk pozları kaldı.Boşanma davası sürerken Ahmet Keleş, çocukların eğitimini öne sürerek Seval Tuğba Keleş'i dönmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Üniversiteyi kazanan K. da annesini yanında istiyordu. Baskılara dayanamayan ve çocuklarının eğitimi için dönmeye karar veren genç anne, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Saint-Pantaleon de l'Arche kasabasındaki evine döndü. Ancak çok geçmeden ikili arasında tartışmalar yeniden başgösterdi. 12 Ekim günü Ahmet Keleş çocuklarını bir akrabasının yanına göndererek Seval Tuğba Keleş ile baş başa kaldı. Öğle saatlerinde eşine saldıran Ahmet Keleş, talihsiz kadını katletti. Cani koca ardından Fransız güvenlik güçlerini arayıp karısını döverek öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen Fransız güvenlik güçleri, kadının cansız bedenini mutfakta buldu. Seval Tuğba Keleş'in naaşı otopsi için hastaneye götürülürken, Ahmet Keleş de Fransız adli makamlarınca tutuklandı.Aile avukatı Sema Kılıç, "Tuğba çocuklarının geleceği ve eğitimi için gitmeye karar verdiği ülkede bu fedakârlığın bedelini canıyla ödeyeceğinin farkında değildi. Kocası tarafından soğukkanlılıkla katledildi. Çocukları onları ömür boyu koruyacak bir anneden mahrum kaldı" diye konuştu.Ahmet KeleşFransa'ya eşinin yanına döneli henüz 1 hafta olmuşken hayattan koparılan Seval Tuğba Keleş'in ölümü Türkiye'deki ailesini yasa boğdu. Genç kadının ailesi ve avukatları yapılacak otopsinin ardından cenazeyi teslim almak için bekliyor. Kızını kaybetmenin acısıyla yıkılan anne Çiğdem Öztürk, "Yavrumun kimseye zararı yoktu. Başını duvara vura vura ezmişler. Kızım Fransa'ya gittikten sonra 6 aydır Türkiye'de olan kayınvalidesi B.K. da gitti. Kayınvalide gittikten bir gün sonra kızım katledildi. Ailenin de olayın içinde olduğunu düşünüyorum. Fransa'da kalan torunlarımı istiyorum. Yavrularım caniye bırakılmasın, onları da öldürürler" dedi. Tuğba'nın büyük yıkım yaşayan babası konuşamazken, kız kardeşi Eda Aslan, ablasının boşanma kararı almadan önce sürekli olarak vücudunda şiddet izlerini gördüğünü söyledi. Eda Aslan, "Oğlu üniversite kazanmıştı. Dayanamayıp gitti. Kardeşimle konuşuyorduk. Bir sıkıntısı yoktu. Ta ki kayınvalidesi oraya gidene kadar. Ondan sonra haber alamadım. Birkaç saat sonra katledildiğini öğrendik" diye konuştu.