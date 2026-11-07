Annesi ve kardeşini öldürüp ablasını aradı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Uğur Kabaağaç, yatalak olan annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, eve gelen Uğur Kabaağaç ile annesi ve kardeşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ve kardeşine saldırdı. İki yakınını bıçakladıktan sonra evden kaçan Uğur Kabaağaç'ın, ablasını telefonla arayarak "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğüne ilişkin kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.