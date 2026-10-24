Annesine verdiği söz yarım kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen sağlık meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler'in (22) gözü yaşlı ailesi, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. Olay, 21 Ekim'de Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Sevda Dinler kız kardeşi ve kız arkadaşıyla oturduğu sırada daha önce hakkında uzaklaştırma karar aldırdığı Gamber Fidan tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip Fidan'ı yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevda Dinler'in hayatını kaybettiği belirledi. Talihsiz kız önceki gün gözyaşları arasında toprağa verildi.

"SEVDA ÖLECEKSİN" DEDİ

Olay sırasında Sevda Dinler'in yanında bulunan arkadaşı Nisa Yeliz Berber, birlikte müzik dinledikleri, şüpheliyi fark etmediklerini belirterek "Elinde av tüfeğiyle karşımıza çıktı. 'Sevda, öleceksin' diye bağırdı. Araya girdik ama ölsün diye bir daha vurdu. Geçen aralık ayında 'Sevda'nın yolu mezar, benim yolum cezaevi' şeklinde tehdit mesajları göndermişti. Bu olayın ardından uzaklaştırma kararı aldırılmıştı. Tüm sanal medya hesaplarından da engellemişti" şeklinde konuştu.

KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Kızını kaybeden Adem Dinler, katil zanlısının aynı zamanda komşuları olduğunu ve kendisini çok uyardıklarını ifade ederek "Uyarmamıza rağmen kızımı rahatsız etmeye sürdürdü. Kızımın peşini bırakmadı. Biz tarlada hurma toplarken diğer kızım aradı, ablasının vurulduğunu söyledi. Kızımı evden çıkarken takip etmiş ve tasarlayarak öldürmüş. Adaletimize güveniyoruz ve en ağır ceza vermesini istiyoruz" diye konuştu.



HACCA GÖNDERECEKTİ

SAĞLIK meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler'in annesi Medine Dinler de kızını kendilerinden koparan katilin en ağır ceza almasını istedi. Acılı anne, "Kızım KPSS sınavına hazırlanıyordu. Sürekli ders çalışıyordu. Bana, 'Anne ben kazanacağım, atanıp, memur olunca da seni hacca göndereceğim' demişti ama olamadı. Yavrumu bizden alan o caniye en ağır ceza verilsin" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör