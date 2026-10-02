Annesini baldırından tutup pencereden attı

Arabesk sanatçısı 52 yaşındaki Gül Tut'un ölümüyle ilgili davada, olay gecesi Güllü ve Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada cinayeti gördüğünü itiraf etti. Ulu olayın yaşandığı geceyi şöyle anlattı: "Olay anı odadaydık, roman havası çalıyordu. Aynaya döndüm. Daha önce geçirmiş olduğum kazadaki yaralara bakıyordum. Kafamı çevirdiğimde, Tuğyan'ın üst baldırdan tutarak, pencereden attığını gördüm. Yatağın üstündeki telefonu aldı koş diye bağırdı. Şoka girmiştim, koşarak peşinden aşağı doğru indim. İlk ifademde bu şekilde anlatmadım çünkü korkuyordum. Olay gerçekleştikten sonra cenaze sonrası "ben yanarsam sen de yanarsın" dedi. Korktuğum için gerçekleri anlatmadım."

KORKUP SUSTUM

Avukatının kendisini uyardığını, bu yüzden sustuğunu ancak daha sonraki görüşmelerimde dayanamadığını ve gerçekleri itiraf ettiğini belirten Ulu, "Tuğyan daha önce böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylemedi. Annesi ile aralarında büyük kavgalara şahit olmadım. Tuğyan telefondan "malkata" açacağını söyledi bende telefon elimde olduğu için şarkıyı ben açtım. Tuğyan'ın "gel gel" dediğini duymadım" diye konuştu. Sanık Tuğyan'ın avukatının, "Katil bir insanı göğsünüze alıp merhamet etmek neden?" sorusuna Ulu, "Video kaydı açacağını söyledi. Bunun da medyaya yansıyacağını bildiğim için o şekilde davrandım" yanıtını verdi.

KAPI ÇALMADAN ÇIĞLIKLARI DUYDUM

Duruşmada tanık olarak dinlenen Çiğdem Emir ise beyanında, "Kapım çalmadan önce çığlık sesini duymuştum. Kapıya yöneldiğim sırada kapım çaldı. Bir telaş vardı, bir refleksle eve yöneldim sonra koşarak aşağı indim. Aşağı indiğimde Güllü yerde yatıyordu, nefes alıp vermediğine baktım. Gözleri açıldı yaşadığını düşündüm Ambulans aradık. Ses çözümü için Nişantaşı'na gideceğimiz gün Sultan Tuğyan'a "ben senin arkanı toplamak zorunda mıyım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaasında, sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in üzerine atılı suçun "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava 9 Ekim saat 09.00'da ertelendi.

TEYZESİNİN SÖZLERİ DAMGA VURDU

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile dinlenen (SEGBİS) Güllü'nün kardeşi Kader Tut şunları söyledi: "Kaza veya intihar olduğuna asla inanmıyorum. Kim yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Şikâyetçiyim. Ben o gece o evde kalsaydım Tuğyan suçlamayı benim üzerime atacaktı. Allah'ın beni koruduğuna inanıyorum hâkimim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Tuğyan normal bir evlat değil. Eskiden Tuğyan'ı çok severdim. Yapmadığı kötülük, şirretlik kalmadı. Bunların hepsini kardeşimle dertleşirken öğrendim. Kardeşim Tuğyan'dan çok çekti." Sanık Tuğyan'ın "Annemle neden konuşmuyorsun, anneme şiddet uyguluyor muydun?" sorusuna cevap veren Kader Tut, "Kardeşimle eften püften konuşmazdık. Hemen barışırdık. Annene hiç şiddet uygulamadım. Çiğdem'e şiddet uyguladım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör