Annesini bıçakla rehin aldı

Bursa'da Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışan Hakan Ç., bıçakla annesi Hatice Ç.'yi rehin aldı. Talihsiz kadın, oğlunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak kendisini evde bir odaya kilitledi. Hemen 112'yi arayan Hatice Ç., yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat Polisi, Hakan Ç.'yi bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine bölgeye merdivenli araç çağrıldı. Polis bir yandan balkona ulaşıp ikna çabalarını sürdürürken, diğer yandan daire kapısı koçbaşıyla kırıldı. İçeriye girmeyi başaran ekipler, Hakan Ç.'yi gözaltına aldı. Evin bir odasında kendini kilitleyen anne ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Hakan Ç., emniyete götürüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör