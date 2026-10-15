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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:31

Annesini bıçakla rehin aldı! Özel Harekat polisi operasyon düzenledi

Bursa’da annesi Hatice Ç. ile tartışan Hakan Ç, eline aldığı bıçakla annesini rehin aldı. Bir fırsatını bulup 112’den acil yardım talep eden anne, Özel Harekat Polisinin düzenlediği operasyonla sağ salim kurtarıldı. Hakan Ç, gözaltına alındı.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Annesini bıçakla rehin aldı! Özel Harekat polisi operasyon düzenledi
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Osmangazi ilçesi Küplüpınar mahallesinde bir apartmanın 3'ncü katında korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başlayan Hakan Ç, gerginliğin büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla anne Hatice Ç'yi rehin aldı. Talihsiz kadın, oğlunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak kendisini evde bir odaya kilitledi. Hemen 112'yi arayan Hatice Ç, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat Polisi, Hakan Ç'yi bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine bölgeye merdivenli araç çağırıldı.

EVE OPERASYON YAPILDI

Polis bir yandan balkona ulaşıp ikna çabalarını sürdürürken, diğer yandan daire kapısı koçbaşıyla kırıldı. İçeriye girmeyi başaran ekipler, Hakan Ç'yi gözaltına aldı. Evin bir odasında kendini kilitleyen anne ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde Hatice Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Hakan Ç, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#BURSA #OSMANGAZİ #ÖZEL HAREKAT
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Annesini bıçakla rehin aldı! Özel Harekat polisi operasyon düzenledi
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