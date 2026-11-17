TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.