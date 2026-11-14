Annesinin katilini elindeki izden tanıdı

Samsun'da evine giren kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürülen, ardından cansız bedeni ateşe verilen Fikriye Turgut cinayetinde kırmızı bültenle aranan çoban Yusuf Namlı, Gürcistan'da yakalandı.Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz, SABAH'a konuştu. Samsun'un Terme ilçesinde 21 Mart 2025'te evinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada içeri giren kişiler, talihsiz kadının boğazını kesip öldürdükten sonra kolundaki 4 bileziği aldı ve cansız bedenini ateşe verip kaçtı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Turgut'un komşuları Mümin U. (39) ve Şuayip U.(42) gözaltına alınarak tutuklandı. "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "kadına karşı kasten öldürme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla dava açılan Mümin U. ve Şuayip U., yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Davaya ilişkin istinaf süreci devam ederken, dosyanın şüphelilerinden hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da olduğu belirlenen Namlı, Tiflis'e gitmek üzereyken yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin SABAH'a konuşan Fikriye Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz, Yusuf Namlı'nın, annesinin ölümünden birkaç ay sonra Gürcistan'a gittiğini belirterek "Mümin U. ve Şuayip U.'nun beraat etmesinin ardından dosyaya yeni savcı atandı ve köyde çoban olan Yusuf Namlı üzerine yoğunlaştı. Namlı, annem öldürüldükten sonra birkaç ay beklemiş. Önce sürüsünü satmış. Sonra bazı kişilerden borç para almış ve kimseye haber vermeden vermeden Gürcistan'a gitmiş" dedi.

'OLAY GÜNÜ EVE ÇOK YAKINMIŞ'

Soruşturmanın ilk aşamalarından itibaren Namlı'nın adının geçtiğini belirten Yılmaz, "Sanık avukatları kendi müvekkillerini savunurken onun adını vererek 'O da oradaydı. O neden tutuklanmıyor?' şeklinde konuşmuşlardı. Olay günü eve 400-500 metre mesafedeymiş. HTS kayıtlarında, telefon kayıtlarında da yaklaşık 40-50 dakika boyunca annemlerin evinin çevresinde görülmüş" ifadelerini kullandı.

'ELİNDE YANIKLAR VARMIŞ'

Acılı evlat, Yusuf Namlı hakkında dikkat çeken bir başka ayrıntının da ellerindeki yanık izleri olduğunu öne sürdü. Aysel Aydemir Yılmaz, "Sağ elinin üst tarafında, parmak aralarında yanıklar varmış. Biz 10 ay boyunca katillerin Şuayip ve Mümin olduğunu düşündüğümüz için başka kimseden şüphelenmedik. Bize sürekli bunun hırsızlık olayı olduğu söylendi. Ama bence bu resmen cinayet. Çünkü sadece bilezikler alınıyor. Küpe alınmıyor, yüzük alınmıyor. Evde başka altınlar ve paralar da var ama onlar da alınmıyor" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör