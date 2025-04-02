Anneye en güzel bayram hediyesi

Aksaray'da yaşayan 66 yaşındaki Hatice Yüzbaşı, kızından yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu. Ortaköy ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Yüzbaşı, 2 yıldır halsizlik, mide bulantısı ve iştahsızlık şikayeti çekiyordu. Yüzbaşı, bu süre içerisinde birçok doktora başvurdu ancak herhangi bir rahatsızlığa rastlanmadı. Son dönemlerde el ve ayaklarında gözle görülür şişlikler olmaya başlayan Yüzbaşı, çocukları tarafından 20 gün önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yüzbaşı'na karaciğer yetmezliği teşhisini konulup, en kısa sürede organ nakli olması gerektiği belirtildi.Bunun üzerine Hatice Yüzbaşı'nın çocukları uygun donör olup olmadıklarını öğrenmek için test verdi. Yüzbaşı'nın İzmir'de yaşayan kızı Sibel Çetin'in (37) uygun donör olduğu belirlendi. Anne ve kızı Organ Nakil Ünitesi ekiplerince hemen ameliyata alınarak kızından alınan karaciğer başarılı şekilde anneye nakledildi.Nakil sonrası hastanedeki tedavisi süren Hatice Yüzbaşı, mutluluktan gözyaşı döktü. Kızının kendisine can olduğunu ve en güzel bayram hediyesini verdiğini belirten Yüzbaşı, "Kızım İzmir'den gelerek bana karaciğerini verdi. O kadar mutluyum ki anlatamam. Bu benim bayramım. Kızım beni yine hayata bağladı " dedi. Annesine hiç düşünmeden karaciğerini veren Sibel Çetin ise, "O bizim canımız. Yeter ki annemiz iyi olsun. O acı çekerken benim ona karaciğerimi vermemem gibi bir şey olamazdı. Annem iyi ya bu bana yeter. Yıllardır çektiği açılar artık son bulacak. Rabbim bana bunu nasip ettiği için de çok mutluyum. Zaten o bizim canımızdı. Ona can olduğum için de şükürler olsun" diye konuştu.