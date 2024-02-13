Antakya Medeniyetler Korosu, aynı acıyı yaşayan Diyarbakır’da konser verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden 'Antakya Medeniyetler Korosu', Asrın Felaketi'nin vurduğu Diyarbakır'da konser verdi. Konserde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol müsabakaları için kente gelen öğrencilerde unutulmadı.
Koro, Kıbrıslı öğrencilerin sinevizyonda ekrana getirilen resimleri eşliğinde Magusa Limanı'nı seslendirirken, duygusal anlar yaşandı. Diyarbakırlıların yoğun ilgi gösterdiği konser bir saat sürerken, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Ermenice şarkılar okundu.