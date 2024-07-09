Antalya açık saunaya döndü

Gündüz sıcaklığın 43, gece 33 derece ölçüldüğü Antalya açık saunaya dönüştü. Nefes almakta dahi zorlanan vatandaşlar, geceleri soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde alıyor. Gün içinde yüz binlerce tatilciyi ağırlayan kumsal, geceleri de evlerinde sıcaktan uyuyamayan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Evlerde klimaların bile yetersiz kaldığı sıcaktan bunalan vatandaşlar akşam hasır ya da battaniyeleri, piknik tüpünü ve kahvaltılıklarını alarak sahil kenarına geliyor. Gece deniz kenarında serin havada uyuyan vatandaşlar, sabah uyandıklarında çaylarını yudumlayıp denize giriyor.