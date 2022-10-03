Haberler Yaşam Haberleri Antalya Alanya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Özel Araçla Alanya Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 15:50 Son Güncelleme: 3.10.2022 15:50

Antalya Alanya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Özel Araçla Alanya Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Türkiye’nin en popüler tatil beldeleri arasında yer alan Alanya Antalya arası mesafe merak ediliyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Alanya, Antalya iline bağlı bir ilçe olarak biliniyor. Alanya, Antalya’ya bağlı olsa da aralarında biraz mesafe bulunuyor. Bu nedenle pek çok kişi Antalya Alanya arası kaç km diye merak ediyor. Bu yazımızda sizin için otobüsle ve özel araçla Alanya Antalya arası kaç kilometre ve ne kadar sürer sorularının yanıtlarını derledik.

Antalya Alanya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Özel Araçla Alanya Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Antalya ve Alanya arası yolculuk karayolu ile yapılabiliyor. Bu yolculuğu kimi tatilciler özel araçlarıyla, kimileri ise otobüslerle gerçekleştiriyor. Peki, Antalya Alanya arası kaç km? Eğer siz de otobüsle veya özel araçla Alanya Antalya arası kaç kilometre ve ne kadar sürer diye merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Konu hakkında bilmeniz gereken tüm detayları sizin için hazırladık.

Antalya Alanya Arası Kaç Km?

Alanya Antalya arası kaç km sürer diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı karayolu ile 135 km'dir. Aynı zamanda Antalya'dan ya da farklı bir yerden Alanya'ya hava yolculuğu da yapılabiliyor. Antalya Gazipaşa ilçesine, Alanya – Gazipaşa Havaalanı açıldı ve bu sayede mesafe 45 km'ye düşmüş oldu.

Alanya Antalya Arası Ne Kadar Sürer?

Alanya ve Antalya arası 135 km olduğundan kara yolculuğu yaklaşık olarak 2 ila 2 buçuk saat sürer.

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Antalya Alanya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Özel Araçla Alanya Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?
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