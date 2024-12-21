Antalya CHP İl Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'un hakkında devam eden bir soruşturma nedeniyle tutuklandığını açıkladı. Öte yandan Kamacı, Akbulut'un partisinin yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edildiğini de belirtti. Kamacı, söz konusu soruşturma ve dava sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Akbulut'un, Antalya'da lüks araç satan galericilerden haraç almak isteyen bir çete ile bağlantılı olduğu belirlenmişti. CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut, aynı zamanda gazete07.com haber sitesinin sahibi olarak biliniyor.