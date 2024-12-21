Haberler Yaşam Haberleri Antalya CHP İl Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:10 Son Güncelleme: 21.12.2024 10:17

Antalya CHP İl Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, “İl Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Akbulut, hakkında devam eden bir soruşturma sebebiyle tutuklanmıştır” dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya CHP İl Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'un hakkında devam eden bir soruşturma nedeniyle tutuklandığını açıkladı. Öte yandan Kamacı, Akbulut'un partisinin yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edildiğini de belirtti. Kamacı, söz konusu soruşturma ve dava sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Akbulut'un, Antalya'da lüks araç satan galericilerden haraç almak isteyen bir çete ile bağlantılı olduğu belirlenmişti. CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut, aynı zamanda gazete07.com haber sitesinin sahibi olarak biliniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya CHP İl Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA