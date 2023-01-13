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Giriş Tarihi: 13.1.2023 23:40

Antalya merkezli 5 ilde bahis operasyonu: 89 gözaltı

Antalya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yöneten şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 89 şüpheli yakalanıp, 41’i savcılığa sevk edilirken, şüphelilerin 6 lüks aracının da aralarında bulunduğu tüm malvarlıklarına el konuldu

DHA
Antalya merkezli 5 ilde bahis operasyonu: 89 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis siteleri üzerinden oynatılan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yöneten şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

89 KİŞİ YAKALANDI, İŞLEMLERİ BİTEN 41 KİŞİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Antalya merkezli; Gaziantep, Iğdır, Eskişehir ve Isparta illerinde faaliyet gösteren ofislerde yasa dışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 20 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Y.Ş. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlenerek 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız 1 tüfek, 3 tabanca ve 623 bin TL ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazancı aklamada kullandıkları değerlendirilen 6 lüks araca ve yine şüphelilere ait diğer tüm malvarlıklarına da el konuldu. İşlemleri tamamlanan 41 şüpheli, bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Antalya merkezli 5 ilde bahis operasyonu: 89 gözaltı
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