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Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:31 Son Güncelleme: 20.12.2023 10:59

Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri, kamuda işe alma vaadiyle internet üzerinde sahte siteler açıp kendilerini polis savcı, doktor ve banka görevlisi olarak tanıtarak 42 ayrı olayda 4 milyon 200 bin lira dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için Antalya, İstanbul, İzmir, Bingöl ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 40 mermi, çok sayıda sim kart, kaşe, bilgisayar, banka kartı ve telefon bulundu. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 8'i tutuklandı, 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
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