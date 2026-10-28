Antalya Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Gece saatlerinde evinde rahatsızlanan Kaymakam Kara'nın eşinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kara'nın hayatını kaybetmesinden duyduğu hüznü dile getirdi.

Kara'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Şahin, "Kaymakamımızın gece saat 01.30 sıralarında kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Bugün saat 13.30'da Hükümet Konağı'nın önünde tören düzenleyeceğiz. Törenin ardından cenazeyi Konya'ya uğurlayacağız. Çocuklarının yurt dışından gelmesini bekliyorlar. Konya'da yarın ya da cuma günü düzenlenecek törenle kaymakamımız defnedilecek." diye konuştu.

İHSAN KARA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Konya'nın Hadim ilçesinde doğan İhsan Kara, 1986'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1990 yılında Karaman Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Kara, Koyulhisar, Şenkaya, Şuhut, Aydıncık, Cihanbeyli ve Pursaklar ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Batman Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan Kara, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kurucu Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kaymakamlık görevini yürütürken Antalya'nın Muratpaşa ilçesine atanan Kara, 29 Temmuz 2024'te görevine başlamıştı.