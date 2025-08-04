Antalya Müzesi yeniden doğuyor: Yorgun duvarlardan göz kamaştıran bir anıt yükseliyor!

DEPOLAR ARTIK NEFES ALACAK

Antalya ve çevresinde Geleceğe Miras Projesi ile son yıllarda rekor sayıda buluntu gün yüzüne çıkartıldı. Yeni Antalya Müzesi, ören yerlerinde ve su altında yapılan çalışmalar sonrasında çıkartılan eserlerin hem sergilenmesi hem de depolanması sorununa da son verecek. Müzeye ait depolama alanları 1.152 metrekareden 3 bin 100 metrekareye çıkacak. Türkiye turizminin kalbinde bir kültür anıtı olacak olan yeni müzede koleksiyonlar için modern, güvenli ve sistemli bir altyapı hazırlanacak.