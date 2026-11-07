Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi? 7 ilçede eğitim kararı!

Antalya'da gözler 11-12 Kasım tarihlerine çevrildi. Kentte düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere geniş kapsamlı tedbirler alınırken, Antalya Valiliği eğitimle ilgili de önemli bir karar açıkladı. Zirve süresince 7 ilçede okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Çok sayıda ülkeden devlet liderinin, uzmanın ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı zirve döneminde günlük 100 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Organizasyon öncesinde kent genelinde güvenlik, trafik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda önlemler devreye alınıyor.