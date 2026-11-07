Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi? 7 ilçede eğitim kararı!

Antalya'da gözler 11-12 Kasım tarihlerine çevrildi. Kentte düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere geniş kapsamlı tedbirler alınırken, Antalya Valiliği eğitimle ilgili de önemli bir karar açıkladı. Zirve süresince 7 ilçede okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
Çok sayıda ülkeden devlet liderinin, uzmanın ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı zirve döneminde günlük 100 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Organizasyon öncesinde kent genelinde güvenlik, trafik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli alanlarda önlemler devreye alınıyor.
Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, 11-12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitim yapılacak.
Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek. Belirlenen 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de iki gün boyunca gerçekleştirilmeyecek.
Valilik açıklamasında, okul yöneticilerinin eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacağı belirtildi.
Genelge kapsamında kamu personeline yönelik düzenlemeler de yapıldı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula giden çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.
Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.