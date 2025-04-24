Antalya’da 3 gündür kayıp olan Sefa’dan acı haber! Cansız bedeni su kanalında bulundu

SU KANALINDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gündür arama çalışması başlatılan ortaokul öğrencisi Gılavuz'u arama çalışması devam ederken, ailesinin çocuklarının en son iki arkadaşıyla beraber bisikletleriyle birlikte Burmahancı Mahallesi'nde sulama kanalı civarında görüldüğünü ifade etmesi üzerine ekipler çalışmayı kanal boyunda yoğunlaştırdı. Yaptığı incelemede Sefa'ya ait olan bisikleti kanal kenarında buldu.