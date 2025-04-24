Antalya’da 3 gündür kayıp olan Sefa’dan acı haber! Cansız bedeni su kanalında bulundu

Serik ilçesinde 21 Nisan tarihinde okuldan öğle arası yemek için okuldan ayrılan ve daha sonra okula ve evine dönmeyen Sefa Çağlar Gılavuz'un ailesi eve dönmeyen çocukları için polise kayıp başvuruşunda bulundu.
SU KANALINDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gündür arama çalışması başlatılan ortaokul öğrencisi Gılavuz'u arama çalışması devam ederken, ailesinin çocuklarının en son iki arkadaşıyla beraber bisikletleriyle birlikte Burmahancı Mahallesi'nde sulama kanalı civarında görüldüğünü ifade etmesi üzerine ekipler çalışmayı kanal boyunda yoğunlaştırdı. Yaptığı incelemede Sefa'ya ait olan bisikleti kanal kenarında buldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Balık adamlar Sefa'nın suya düşme ve boğulma ihtimali üzerine yeraltı arama cihazı ile kanal boyunca arama tarama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda acı haber geldi. Bisikletinin bulunduğu noktaya yakın bir yerde Sefa Çağlar Gılavuz'un cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Sefa'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.