Antalya’da 6 katlı binada yangın!

Yangın, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki Serkan U.'ya ait dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dışarıdan eve dönen Serkan U.'nun eşi, daireden yükselen dumanları fark etti.