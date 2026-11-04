Antalya’da 68 adrese uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı!

Operasyonda şu ana kadar 13'ü uyuşturucu madde ticareti, 51'i uyuşturucu madde kullanımı şüphelisi olmak üzere 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 330 gram kokain, 150 gram esrar, 156 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, bir ecstasy hap, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, 251 bin 500 lira ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanıcısı oldukları belirtilen 51 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti şüphelisi 13 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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