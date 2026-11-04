Antalya’da 68 adrese uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında belirlenen 68 adrese, 63'ü uyuşturucu madde kullanıcısı, 17'si uyuşturucu madde ticareti şüphelisi olmak üzere toplam 80 kişiye yönelik 2 Kasım 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 120 ekip, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle toplam 390 personel katıldı.
Operasyonda şu ana kadar 13'ü uyuşturucu madde ticareti, 51'i uyuşturucu madde kullanımı şüphelisi olmak üzere 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 330 gram kokain, 150 gram esrar, 156 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, bir ecstasy hap, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, 251 bin 500 lira ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanıcısı oldukları belirtilen 51 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti şüphelisi 13 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.