Antalya’da 75 adet tarihi eser ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 75 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Alıcı kılığına giren KOM ekiplerine 4 tarihi eser kaçakçısı elindeki malzemeleri satmaya çalıştığı sırada şok baskın düzenlendi.

EVLERDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan 4 kişinin evlerinde yapılan aramalarda 75 parça arkeolojik tarihi eser ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 4 tarihi eser kaçakçısı adli makamlara sevk edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirterek tarihin yağmalanmasına da izin vermeyeceklerini kaydetti.