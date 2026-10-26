Antalya’da acı kaza! Üniversiteli genç kız ölüme böyle gitmiş: Kahreden son anları kamerada!





'KASK TAKIN'



Kazanın meydana geldiği yolda benzer olayların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan Dadaşev, bölgeye yönelik trafik güvenliği önlemlerinin artırılmasını istedi. Mahalle sakinleri adına yetkililere seslenen Dadaşev, "Bu yola bir çözüm bulmalarını, bir şeyler yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu bir can meselesi. Vatanımızın geleceğinin bir parçası kayboldu maalesef. Allah rahmet eylesin. Yola hız kesici rampalar yapılması gibi bir çözüm bulunursa çok seviniriz" diye konuştu. Motosiklet sürücülerine de kask kullanmaları yönünde çağrıda bulunan Dadaşev, "Motorcu kardeşlerimize de bir ricam var. Lütfen kask takın. Kask candır" ifadelerini kullandı.