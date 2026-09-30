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Giriş Tarihi: 30.09.2026 13:56

Antalya'da acı olay! Yeni aldığı motosikletiyle kamyonun önünde sürüklendi: Hayatını kaybetti!

Antalya'da güvenlik kamerasına yansıyan ve 1 hafta önce aldığı motosikleti ile seyir halindeyken kamyonun önünde sürüklenerek ağır yaralanan belediye çalışanı tedavi gördüğü hastanede 1 hafta süren hayat mücadelesini kaybetti. Cenazeyi teslim alan ağabeyi gözyaşlarına hakim olamazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA Yaşam
Antalya’da acı olay! Yeni aldığı motosikletiyle kamyonun önünde sürüklendi: Hayatını kaybetti!
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Antalya'da 22 Eylül tarihinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci (38), 1 hafta önce aldığı motosikleti ile seyir halindeyken karşı yönde bulunan sokağa girmek için manevra yaptı.

KAMYONUN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Arkadan gelen aracı son anda fark eden Ekinci, motosikleti ile kamyon sürücüsünün tüm çabasına rağmen kamyonun önünde sürüklenmeye başladı. Kamyon sürücüsü güçlükle aracı durdururken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 HAFTALIK HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 30 metre kamyonun önünde sürüklenen motosiklet sürücüsü Haluk Ekinci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada hastanede tedavisi devam eden sürücü 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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ACILI ABİSİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ekinci'nin cansız bedeni işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bugün ağabeyi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslim alınması sırasında Ekinci'nin ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı. Ekinci'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Aksu'nun Yeşilkaraman mezarlığına götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #AKSU

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Antalya'da acı olay! Yeni aldığı motosikletiyle kamyonun önünde sürüklendi: Hayatını kaybetti!
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