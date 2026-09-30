Antalya’da acı olay! Yeni aldığı motosikletiyle kamyonun önünde sürüklendi: Hayatını kaybetti!

KAMYONUN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Arkadan gelen aracı son anda fark eden Ekinci, motosikleti ile kamyon sürücüsünün tüm çabasına rağmen kamyonun önünde sürüklenmeye başladı. Kamyon sürücüsü güçlükle aracı durdururken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.