Antalya’da arkadaşını öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu

Sanık Demir, kimseyi kasten öldürmediğini belirterek, "Maktulle telefonda tartıştıktan iki dakika sonra evime geldi. Tekrar küfretti. 'Küfretme' diye itekledim. Sağ elimde bıçak vardı, yere düştü. Bu sırada bıçağın üzerine düşmüş olmalı ki yaralanmış. Hatta kendisini kaldırdım. İki adım geri giderek tekrar düştü. Bu esnada yaralandığını gördüm. Yemek hazırladığım için elimde bıçak vardı. Önceden bıçak hazırlamadım. O sırada alkollüydüm. Adaletinize sığınıyorum" dedi.