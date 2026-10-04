Antalya’da ’baba’ dehşeti: 16 yaşındaki kızıyla görüşen genci katletti!

BIÇAĞIN YERİNİ GÖSTERDİ

Yapılan araştırmada, Bayır'ın burada genç kızın 47 yaşındaki babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri Mustafa Ö.'nün yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kısa sürede yakalandı. Mustafa Ö.'nün ifadesinde olayı kabul ettiği ve olayda kullanıldığı bıçağın yerini jandarma ekiplerine kendisi gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda, bir taşın altında bıçak buldu. Bıçak, muhafaza altına alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör