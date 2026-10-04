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Giriş Tarihi: 4.10.2026 08:54 Son Güncelleme: 4.10.2026 08:55

Antalya'da 'baba' dehşeti: 16 yaşındaki kızıyla görüşen genci katletti!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde baba Mustafa Ö. (47) kızı B.Ö. (16) ile görüştüğü belirlenen Yasin Erdem Bayır’ı (20) 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Vatandaşlar Yasin Erdem Bayır, İnceğiz Mahallesi’nde kanlar içinde cansız bedenini gördü. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk araştırmada Bayır’ın, görüştüğü B.Ö.’nün çağrısı üzerine bölgeye geldiği ve genç kızın babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Antalya’da ’baba’ dehşeti: 16 yaşındaki kızıyla görüşen genci katletti!
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Olay, akşam saatlerinde İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde bulunan yangın havuzunun yanında meydana geldi. Yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aslen Alanya'lı olan Yasin Erdem Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bayır'ın ensesi, boynu ve vücudunun farklı bölgelerinde bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Olay yerinde Bayır'ın hemen yanında motosikleti de bulundu.

GÖRÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü belirlendi. Yaklaşık bir hafta önce yurttan kaçtığı belirtilen liseli B.Ö.'nün, Bayır'ı evinin yakınına çağırdığı iddia edildi. Alanya'dan geldiği belirlenen Erdem Bayır'ın Gazipaşa'ya geldiği öğrenildi.

BIÇAĞIN YERİNİ GÖSTERDİ

Yapılan araştırmada, Bayır'ın burada genç kızın 47 yaşındaki babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri Mustafa Ö.'nün yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kısa sürede yakalandı. Mustafa Ö.'nün ifadesinde olayı kabul ettiği ve olayda kullanıldığı bıçağın yerini jandarma ekiplerine kendisi gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda, bir taşın altında bıçak buldu. Bıçak, muhafaza altına alındı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİPAŞA #ANTALYA

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Antalya'da 'baba' dehşeti: 16 yaşındaki kızıyla görüşen genci katletti!
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