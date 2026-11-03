Antalya'da balık tutarken korkunç manzarayı gördüler: Denizden ceset çıktı!





ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Burada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kimliği belirsiz şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarındaki şahsın kimliğinin tespit edilmesi için Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi aldı. Falezlerden düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da denizdeki erkek cesedini balık tutan vatandaşlar fark etti | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör