Antalya’da COP31 kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı

ETKİNLİK KAPSAMINDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin yıl içerisinde 5 kez gerçekleştirildiğini belirten Koç, "Dalgıçlarımız deniz dibinde temizlik yaparken, biz de çocuklarımızla kıyı temizliğini gerçekleştirdik. Netice itibarıyla bu deniz bizim. Geleceğe bir nefes olmamız lazım. Mavi bizim, yeşil bizim. Dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olan şehirde yaşıyoruz. Burası bu nedenle tercih edildi." dedi. Etkinlik, denizde Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.

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