Antalya’da dehşeti yaşadı! Dağlık alana kaçırılıp milyonlarca avroluk senet imzaladı: Çete lideri tutuklandı!

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete elebaşı olduğu belirlen kadın şüpheli M.O. ile birlikte S.G., V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 silah ve başka mağdurlara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda imzalanmış senet ile çek ele geçirildi.