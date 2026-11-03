Antalya’da denizde bir kişi ölü bulundu!

Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada hareketsiz duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı bot sevk edildi. Bölgeye gelen deniz polisi su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktasına getirdi. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, henüz kimliği öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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